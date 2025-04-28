Сили оборони відбили 32 атаки РФ на Покровському напрямку: Генштаб про ситуацію на фронті

На фронті від початку доби, 28 квітня, відбулося вже 92 бойових зіткнення. Найактивніше російські окупанти наступають на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах України. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Степок, Угроїди, Хлібороб, Порозок, Проходи, Мезенівка, Порохонь, Біла Береза, Студенок, Уланове, Осоївка, Будівельне, Хрінівка, Соснівка Сумської області, а також Леміщине, Тимофіївка Харківської області.

Під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Миропільське та Петрушівка Сумської області.

Найактивніші напрямки

На Покровському напрямку сьогодні ворог 38 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки. Шість боєзіткнень продовжуються.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Попів, Володимирівка, Полтавка, Нова Полтавка, Малинівка, Козацьке, Гродівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове.

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка. Дотепер триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Зелене Поле, Новопіль та Піддубне.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі та в напрямку Нового Миру. Наразі продовжуються три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ у районі Торецька та в бік Диліївки й Дачного. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Западного. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять спроб противника йти вперед.

На Курському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень, три з них ще тривають. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинув 14 КАБів та здійснив 164 артилерійські обстріли, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському напрямку противник проводив три наступальні дії в бік населених пунктів Григорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки. Противник намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове, дотепер одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських підрозділів у районі Загризового та Нової Кругляківки, триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю.