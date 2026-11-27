У ніч на 27 листопада Сили оборони вдарили по заводу в Тульській області, який причетний до виробництва палива для балістичних ракет "Іскандер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
Сили оборони разом з повстанським рухом на території Росії "Черная Искра" уразили "Єфремовський завод синтетичного каучуку". Підприємство задіяне у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для "Іскандерів".
"Масштаби завданих збитків уточнюються", - зазначили у Генштабі.
Зазначається, що синтетичний каучук - основа твердого ракетного палива. Він зв’язує окисник і металевий порошок в один міцний заряд. Такий заряд не тріскається і рівно горить у двигуні ракети.
Без каучуку "Іскандер" лишається "металом на складі", наголосили військові. Цими ракетами армія Росії б’є по українських містах, енергетиці та цивільних об’єктах.
У Генштабі зазначили, що кожен удар по цьому заводу означає менше балістики, яка може полетіти на Україну.
Також підтверджено результати ураження Новошахтинського НПЗ в Ростовській області, яке сталося 23 листопада. Завод може переробляти до 7,5 мільйона тонн нафти на рік.
На підприємстві знищено 20 горизонтальних резервуарів. Ще 21 горизонтальний і 11 вертикальних резервуарів пошкоджено, також уражено ділянку трубопроводу.
Нагадаємо, у ніч проти 23 листопада в Новошахтинську сталася масштабна пожежа в районі розташування двох паливних об'єктів, один із яких - великий нафтопереробний завод.
Перед цим Ростовська область перебувала під атакою понад три години. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу.
Наступного ранку губернатор області повідомив, що Новошахтинський НПЗ у Ростовській області зупинився після масштабної комбінованої атаки дронів та ракет.