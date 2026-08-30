Сили оборони вдарили по складах, пунктах управління та РЛС окупантів

Останні удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів на території Росії.

Однією з цілей став Кіришський нафтопереробний завод у місті Кіриші Ленінградської області РФ. Після ураження на території підприємства виникла пожежа.

Ще один удар припав на Міллерово Ростовської області. Там українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На об'єкті також зафіксували пожежу.

Крім того, у Єйську Краснодарського краю РФ був уражений військовий аеродром "Єйськ". Після атаки на території об'єкта виникла пожежа.