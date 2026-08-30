Силы обороны ударили по складам, пунктам управления и РЛС оккупантов

Последние удары по объектам РФ

Напомним, в ночь на 30 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов на территории России.

Одной из целей стал Киришский нефтеперерабатывающий завод в Кирише Ленинградской области РФ. После поражения на территории предприятия возник пожар.

Еще один удар пришелся на Миллерово Ростовской области. Там украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. На объекте также был зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ейске Краснодарского края РФ был поражен военный аэродром "Ейск". После атаки на территории объекта возник пожар.