Сили оборони вдарили по "санаторію" окупантів у Скадовську, - партизани

Ситуація в Херсонській області

Російські війська захопили Херсонську область у лютому 2022 року, але вже восени 2022 року Сили оборони звільнили від окупантів Херсон і правобережжя Херсонської області.

Лівобережжя, зокрема Скадовськ, залишаються під окупацією росіян з 2022 року. Зазначимо, що це не перший удар ЗСУ по окупантах у Скадовську.

Наприклад, у листопаді 2023 року у тимчасово захопленому Скадовську лунали вибухи. Тоді удар припав на розташування військового слідчого управління Слідчого комітету РФ. У результаті загинули високопоставлені офіцери-інтервенти.

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