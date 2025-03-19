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Сили оборони вдарили по "санаторію" окупантів у Скадовську, - партизани

Фото: Сили оборони вдарили по "санаторію" окупантів у Скадовську (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони вдарили по дитячому садку в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області. Там окупанти облаштували місце для лікування військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Так, агенти "АТЕШ" зі Скадовська повідомляють про успішний удар ЗСУ по розташуванню окупантів у дитячому таборі "Орлятко" 16 березня.

"Там якраз перебував на відновленні особовий склад. Після удару втрати росіян склали понад 10 "двохсотих" і кілька десятків "трьохсотих", - кажуть вони.

 

За даними партизанів, окупанти ховалися в покинутому раніше дитячому таборі, приховуючи цей об'єкт.

 

Ситуація в Херсонській області

Російські війська захопили Херсонську область у лютому 2022 року, але вже восени 2022 року Сили оборони звільнили від окупантів Херсон і правобережжя Херсонської області.

Лівобережжя, зокрема Скадовськ, залишаються під окупацією росіян з 2022 року. Зазначимо, що це не перший удар ЗСУ по окупантах у Скадовську.

Наприклад, у листопаді 2023 року у тимчасово захопленому Скадовську лунали вибухи. Тоді удар припав на розташування військового слідчого управління Слідчого комітету РФ. У результаті загинули високопоставлені офіцери-інтервенти.

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