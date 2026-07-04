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Сили оборони уразили вертоліт РФ в Азовському морі та міст на Луганщині

13:09 04.07.2026 Сб
1 хв
Українські військові вдарили по цілях, важливих для логістики та управління військами РФ
aimg Марія Науменко
Сили оборони уразили вертоліт РФ в Азовському морі та міст на Луганщині Фото: оператор дрона (Getty Images)
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Україна продовжує бити по цілях, що допомагають Росії вести війну. Цього разу під ударом опинилися вертоліт, міст, склади та пункти управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові уразили вертоліт противника в акваторії Азовського моря. Ступінь його пошкодження наразі уточнюють.

Також Сили оборони завдали удару по залізничному мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Росія використовувала цей маршрут для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Крім того, Сили оборони уразили два пункти управління окупантів у районі Шахтарського Донецької області. Під удар також потрапили склад безпілотників у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.

Крім того, у ніч на 4 липня Сили оборони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Після влучань дронів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Також під удар потрапив порт у Кронштадті - важлива військова ціль РФ, розташована більш ніж за 850 кілометрів від українського кордону.

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