Сили оборони уразили вертоліт РФ в Азовському морі та міст на Луганщині

Україна продовжує бити по цілях, що допомагають Росії вести війну. Цього разу під ударом опинилися вертоліт, міст, склади та пункти управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Українські військові уразили вертоліт противника в акваторії Азовського моря. Ступінь його пошкодження наразі уточнюють.

Також Сили оборони завдали удару по залізничному мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Росія використовувала цей маршрут для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Крім того, Сили оборони уразили два пункти управління окупантів у районі Шахтарського Донецької області. Під удар також потрапили склад безпілотників у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.