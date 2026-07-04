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Силы обороны поразили вертолет РФ в Азовском море и мост в Луганской области.

13:09 04.07.2026 Сб
1 мин
Украинские военные ударили по целям, важным для логистики и управления войсками РФ
aimg Мария Науменко
Силы обороны поразили вертолет РФ в Азовском море и мост в Луганской области. Фото: оператор дрона (Getty Images)
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Украина продолжает бить по целям, помогающим России вести войну. В этот раз под ударом оказались вертолет, мост, склады и пункты управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные поразили вертолет противника в акватории Азовского моря. Степень его повреждения пока уточняется.

Также Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Россия использовала этот маршрут для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Кроме того, Силы обороны поразили два пункта управления окупантов в районе Шахтерского Донецкой области. Под удар также попали склад беспилотников в Титаровке, ремонтное подразделение в Старобельске и состав горюче-смазочных материалов в Луганске.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.

Кроме того, в ночь на 4 июля Силы обороны а таковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. После попадания дронов на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Также под удар попал порт в Кронштадте - важная военная цель РФ, расположенная более чем в 850 километрах от украинской границы.

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