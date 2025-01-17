Сили оборони уразили радіолокаційну техніку РФ у Бєлгородській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Було атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку армії РФ. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі.

Як зазначається, вдень у четвер, 16 січня, підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках дальнього вогневого ураження завдали ударів по військових цілях на території Бєлгородської області.

Знищення цілей в РФ

Варто зазначити, що українські воїни здійснили десятки операцій, атакуючи військові цілі ворога на території Росії. Так, ГУР та СБУ атакували низку нафтопереробних заводів та нафтобаз в Росії та на окупованих територій України. Деякі з них потрапляли під удар не один раз.

Також днями Військово-морські сили та СБУ здійснили спільну операцію. Воїни атакували українськими ракетами "Нептун" склад зберігання дронів-розвідників у Ростовській області.

Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 16 січня ССО та інші підрозділи Сил оборони вдарили по нафтобазі "Роснєфті" у Воронезькій області Росії. На об'єкті виникла масштабна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.