Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Были атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка армии РФ. Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели.

Как отмечается, днем в четверг, 16 января, подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках дальнего огневого поражения нанесли удары по военным целям на территории Белгородской области.

Уничтожение целей в РФ

Стоит отметить, что украинские воины совершили десятки операций, атакуя военные цели врага на территории России. Так, ГУР и СБУ атаковали ряд нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз в России и на оккупированных территорий Украины. Некоторые из них попадали под удар не один раз.

Также на днях Военно-морские силы и СБУ осуществили совместную операцию. Воины атаковали украинскими ракетами "Нептун" склад хранения дронов-разведчиков в Ростовской области.

Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 16 января ССО и другие подразделения Сил обороны ударили по нефтебазе "Роснефти" в Воронежской области России. На объекте возник масштабный пожар.

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