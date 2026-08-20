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Сили оборони уразили НПЗ у Татарстані та термінал на Кубані

13:18 20.08.2026 Чт
2 хв
Обидва об'єкти живлять паливом армію Росії
aimg Олена Чупровська
Фото: дрони ударили по НПЗ в Росії (vk.com mchs)

Сили оборони України в ніч на 20 серпня вдарили по нафтозаводу в Татарстані та нафтовому терміналу на Кубані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Уражено нафтозавод у Татарстані

На нафтопереробному заводі "ТАНЕКО" в Нижньокамську зафіксували влучання, після якого на території підприємства спалахнула пожежа.

Удари завдали 19 серпня та в ніч на 20 серпня 2026 року.

"ТАНЕКО" здатне переробляти до 16 мільйонів тонн нафтової сировини щороку. Завод випускає широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема моторні палива, і забезпечує паливом російську армію.

Ще один удар - по терміналу на Кубані

Крім заводу в Татарстані, українські військові уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у селищі Волна Краснодарського краю. Там також виникла пожежа.

Цей термінал - один із ключових об'єктів Росії у Чорноморському регіоні.

"Таманьнефтегаз" - один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Потужності Таманського перевантажувального комплексу забезпечують перевалку до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів на рік", - заявили у Генштабі.

У Генштабі уточнили, що ступінь пошкоджень на обох об'єктах наразі встановлюють.

Як повідомляло РБК-Україна, безпілотники влучили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську.

За попередніми даними внаслідок удару загинуло щонайменше 12 людей.

Тим часом у ЗСУ є успіхи й на фронті. Зокрема, українські військові прорвалися вперед на Харківщині і не дали росіянам встановити свій прапор в одному з населених пунктів області.

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