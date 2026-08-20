Сили оборони уразили НПЗ у Татарстані та термінал на Кубані

Сили оборони України в ніч на 20 серпня вдарили по нафтозаводу в Татарстані та нафтовому терміналу на Кубані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
На нафтопереробному заводі "ТАНЕКО" в Нижньокамську зафіксували влучання, після якого на території підприємства спалахнула пожежа.
Удари завдали 19 серпня та в ніч на 20 серпня 2026 року.
"ТАНЕКО" здатне переробляти до 16 мільйонів тонн нафтової сировини щороку. Завод випускає широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема моторні палива, і забезпечує паливом російську армію.
Крім заводу в Татарстані, українські військові уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у селищі Волна Краснодарського краю. Там також виникла пожежа.
Цей термінал - один із ключових об'єктів Росії у Чорноморському регіоні.
"Таманьнефтегаз" - один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Потужності Таманського перевантажувального комплексу забезпечують перевалку до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів на рік", - заявили у Генштабі.
У Генштабі уточнили, що ступінь пошкоджень на обох об'єктах наразі встановлюють.
Як повідомляло РБК-Україна, безпілотники влучили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську.
За попередніми даними внаслідок удару загинуло щонайменше 12 людей.
Тим часом у ЗСУ є успіхи й на фронті. Зокрема, українські військові прорвалися вперед на Харківщині і не дали росіянам встановити свій прапор в одному з населених пунктів області.