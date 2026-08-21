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Сили оборони уразили літак Су-34, аеродром та НПЗ в Росії

11:44 21.08.2026 Пт
2 хв
Український удар дістав ціль за 1600 кілометрів від кордону
aimg Олена Чупровська
Фото: Зеленський розповів про наслідки нічних дипстрайків (Getty Images)

Українські дрони цієї ночі уразили нафтопереробний завод у Пермі та військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області. Підтверджено ураження російського літака Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Що уразили цієї ночі

"Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла", - написав глава держави.

За його словами, дипстрайки досягли нафтопереробного заводу в Пермі. Відстань до цілі склала понад 1600 кілометрів від кордону.

Другою ціллю став військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області Росії. Також є результати ударів в акваторії Чорного моря.

Підтверджені результати попередніх ударів

Президент розповів і про наслідки атак, які відбулися раніше:

  • на аеродромі "Ахтубінськ" пошкоджено російський літак Су-34, відстань до цілі - близько 600 кілометрів від лінії фронту;
  • у Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни б'ють по українцях.

"Дякую всім підрозділам наших Сил оборони України за точність і влучність. Слава Україні!" - подякував військовим Володимир Зеленський.

Оновлено. У Генштабі ЗСУ додали, що після ударів по НПЗ в Пермі виникла пожежа.

"Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції.
Глибина переробки нафти становить близько 98 відсотків - це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ. Підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ", - Генштаб.

Щодо ступеня пошкоджень на аеродромі, то він ще уточнюється.

Передісторія ударів по Росії

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня над окупованим Кримом пролунала серія вибухів, а частина населених пунктів залишилась без електропостачання.

Найбільше вибухів зафіксували поблизу Сімферополя та в районі Таврійської ТЕС.

Тим часом у російській Пермі під атаку потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Цей завод переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує паливом як цивільний сектор, так і російську армію.

Як повідомляло РБК-Україна, це підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак дронів протягом 2026 року.

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Володимир ЗеленськийРосійська Федерація