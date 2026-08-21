Сили оборони уразили літак Су-34, аеродром та НПЗ в Росії

Українські дрони цієї ночі уразили нафтопереробний завод у Пермі та військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області. Підтверджено ураження російського літака Су-34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.
"Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла", - написав глава держави.
За його словами, дипстрайки досягли нафтопереробного заводу в Пермі. Відстань до цілі склала понад 1600 кілометрів від кордону.
Другою ціллю став військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області Росії. Також є результати ударів в акваторії Чорного моря.
Президент розповів і про наслідки атак, які відбулися раніше:
"Дякую всім підрозділам наших Сил оборони України за точність і влучність. Слава Україні!" - подякував військовим Володимир Зеленський.
Оновлено. У Генштабі ЗСУ додали, що після ударів по НПЗ в Пермі виникла пожежа.
"Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції.
Глибина переробки нафти становить близько 98 відсотків - це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ. Підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ", - Генштаб.
Щодо ступеня пошкоджень на аеродромі, то він ще уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 21 серпня над окупованим Кримом пролунала серія вибухів, а частина населених пунктів залишилась без електропостачання.
Найбільше вибухів зафіксували поблизу Сімферополя та в районі Таврійської ТЕС.
Тим часом у російській Пермі під атаку потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.
Цей завод переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує паливом як цивільний сектор, так і російську армію.
Як повідомляло РБК-Україна, це підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак дронів протягом 2026 року.