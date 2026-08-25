Сили оборони уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ

Спочатку OSINT-джерела повідомили про вибухи біля Новошахтинська, а згодом спалахнула пожежа поблизу Афіпського нафтопереробного заводу.

Тим часом напередодні, під час засідання Радбезу ООН, присвяченого Дню Незалежності України, заступник постпреда США при ООН закликав Росію та Україну повернутися за стіл переговорів.

Дипломат наголосив, що воєнного вирішення війни не існує, і закликав обидві сторони припинити удари по цивільних об'єктах.