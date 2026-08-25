Силы обороны поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ

Что известно об ударе по заводу

В Fire Point заявили, что украинские дроны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Детали о масштабе повреждений пока не приводят.

Чем занимается Афипский НПЗ

Завод специализируется на переработке нефти и газовом конденсате. Здесь производят бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты.

проектная мощность завода - 6,25 миллиона тонн нефти в год;

предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат;

среди продукции - бензин, дизельное топливо, другие нефтепродукты.

Напомним, в ночь на 25 августа дроны атаковали Ростовскую область и Краснодарский край России.