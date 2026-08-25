Силы обороны поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ
В ночь на 25 августа под поражение дальнобойных "санкций" Украины попал Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Fire Point.
Что известно об ударе по заводу
В Fire Point заявили, что украинские дроны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Детали о масштабе повреждений пока не приводят.
Чем занимается Афипский НПЗ
Завод специализируется на переработке нефти и газовом конденсате. Здесь производят бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты.
- проектная мощность завода - 6,25 миллиона тонн нефти в год;
- предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат;
- среди продукции - бензин, дизельное топливо, другие нефтепродукты.
Напомним, в ночь на 25 августа дроны атаковали Ростовскую область и Краснодарский край России.
Сначала OSINT-источники сообщили о взрывах возле Новошахтинска, а затем вспыхнул пожар вблизи Афипского нефтеперерабатывающего завода.
Между тем накануне во время заседания Совбеза ООН, посвященного Дню Независимости Украины, заместитель постпреда США при ООН призвал Россию и Украину вернуться за стол переговоров.
Дипломат подчеркнул, что военного разрешения войны не существует, и призвал обе стороны прекратить удары по гражданским объектам.