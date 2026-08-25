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Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ

09:26 25.08.2026 Вт
1 мин
Завод имеет мощность 6,25 миллиона тонн нефти
aimg Елена Чупровская
Силы обороны поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ Фото: на месте "прилета" бурлит пожар (росСМИ)
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В ночь на 25 августа под поражение дальнобойных "санкций" Украины попал Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Fire Point.

Что известно об ударе по заводу

В Fire Point заявили, что украинские дроны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Детали о масштабе повреждений пока не приводят.

Чем занимается Афипский НПЗ

Завод специализируется на переработке нефти и газовом конденсате. Здесь производят бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты.

  • проектная мощность завода - 6,25 миллиона тонн нефти в год;
  • предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат;
  • среди продукции - бензин, дизельное топливо, другие нефтепродукты.

Напомним, в ночь на 25 августа дроны атаковали Ростовскую область и Краснодарский край России.

Сначала OSINT-источники сообщили о взрывах возле Новошахтинска, а затем вспыхнул пожар вблизи Афипского нефтеперерабатывающего завода.

Между тем накануне во время заседания Совбеза ООН, посвященного Дню Независимости Украины, заместитель постпреда США при ООН призвал Россию и Украину вернуться за стол переговоров.

Дипломат подчеркнул, что военного разрешения войны не существует, и призвал обе стороны прекратить удары по гражданским объектам.

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