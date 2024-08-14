Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34 на территории Курской области, - Генштаб

Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34 на территории Курской области. Это произошло ночью во время боевой задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ .

Как отмечается в сообщении, сегодня ночью на территории Курской области (РФ), во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно", сообщают в Генштабе.

Что известно о Су-24

Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, сконструированный для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей.

Технические характеристики: