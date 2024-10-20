ua en ru
Нд, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк-2" у Росії, - Генштаб

Росія, Неділя 20 жовтня 2024 14:19
UA EN RU
Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк-2" у Росії, - Генштаб Фото: Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк-2" у Росії (ілюстрація/Міноборони РФ)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони України атакували черговий аеродром у Росії. Цього разу під удар потрапив "Липецьк-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", що в Липецькій області РФ", - йдеться у повыдомленны.

Зокрема, за даними выйськових, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.

"Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога", - зазначили у Генштабі.

Удари по РФ у ніч проти 20 жовтня

У ніч на 20 жовтня у кількох областях Росії лунали вибухи, окупанти заявляли про роботу ППО нібито відразу у восьми областях. Як повідомлялося, робота ППО нібито велася у Липецькій, Тульській, Рязанській, Орловській, Іванівській, Курській, Калузькій та Московській областях.

Зокрема, у місті Дзержинськ Нижегородської області (РФ) пролунали вибухи, нібито також працювала ППО. Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили, що в ніч на 20 жовтня дрони СБУ та ГУР вразили найбільший у РФ завод із виробництва вибухівки. Він розташований за 900 км від кордону з Україною.

Зазначимо, що це не перша атака на аеродром "Липецьк-2". Так, у серпні Україна атакувала російський військовий аеродром "Липецьк-2". Тоді повідомлялося, що це не звичайний аеродром, і він є важливим об'єктом для кремлівських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив базовий прогноз
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив базовий прогноз
DAILY
Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш
Роман Коткореспондент РБК-Україна Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш