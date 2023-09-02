Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували майже 300 росіян

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

При цьому за останню добу втрати росіян склали 289 осіб:

безповоротні - 77,

поранені - 208,

полон - 4.

Крім того, українські військові знищили 32 одиниці військової техніки російських загарбників. Зокрема,

чотири танки,

десять ББМ,

сім артилерійських систем та мінометів,

одне ППО,

один БпЛА,

вісім одиниць автомобільної техніки,

одну одиницю спеціальної техніки.

Також Сили оборони знищили пʼять складів боєприпасів росіян.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.

Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі 1 вересня заявив, що українські війська за останні дні домоглися помітного прогресу на південному напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.