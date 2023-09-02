Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували майже 300 росіян
Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1349 вогневих завдань.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
При цьому за останню добу втрати росіян склали 289 осіб:
- безповоротні - 77,
- поранені - 208,
- полон - 4.
Крім того, українські військові знищили 32 одиниці військової техніки російських загарбників. Зокрема,
- чотири танки,
- десять ББМ,
- сім артилерійських систем та мінометів,
- одне ППО,
- один БпЛА,
- вісім одиниць автомобільної техніки,
- одну одиницю спеціальної техніки.
Також Сили оборони знищили пʼять складів боєприпасів росіян.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.
Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі 1 вересня заявив, що українські війська за останні дні домоглися помітного прогресу на південному напрямку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.