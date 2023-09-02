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Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували майже 300 росіян

Субота 02 вересня 2023 18:40
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Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували майже 300 росіян Фото: ситуація на південному фронті (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1349 вогневих завдань.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

При цьому за останню добу втрати росіян склали 289 осіб:

  • безповоротні - 77,
  • поранені - 208,
  • полон - 4.

Крім того, українські військові знищили 32 одиниці військової техніки російських загарбників. Зокрема,

  • чотири танки,
  • десять ББМ,
  • сім артилерійських систем та мінометів,
  • одне ППО,
  • один БпЛА,
  • вісім одиниць автомобільної техніки,
  • одну одиницю спеціальної техніки.

Також Сили оборони знищили пʼять складів боєприпасів росіян.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.

Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі 1 вересня заявив, що українські війська за останні дні домоглися помітного прогресу на південному напрямку.

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