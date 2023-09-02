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Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали около 300 россиян

Суббота 02 сентября 2023 18:40
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Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали около 300 россиян Фото: ситуация на южном фронте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1349 огневых задач.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

При этом за последние сутки потери россиян составили 289 человек:

  • безвозвратные - 77,
  • раненые - 208,
  • плен - 4.

Кроме того, украинские военные уничтожили 32 единицы военной техники российских захватчиков. В частности,

  • четыре танка,
  • десять ББМ,
  • семь артиллерийских систем и минометов,
  • одно ПВО,
  • один БПЛА,
  • восемь единиц автомобильной техники,
  • одну единицу специальной техники.

Также Силы обороны уничтожили пять складов боеприпасов россиян.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 1 сентября заявил, что украинские войска за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении.

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