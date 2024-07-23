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Сили оборони суттєво пошкодили російський паром у порту "Кавказ", - Генштаб

Фото: російський паром "Славянин" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України у вівторок, 23 липня, завдали суттєвих пошкоджень російському парому "Славянин" в порту "Кавказ", що у Краснодарському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому "Славянин", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. 

До того ж "Славянин" - третій і останній залізничний паром, який РФ мали у зазначеному регіоні. 

Фото: Сили оборони пошкодили російський паром "Славянин" у порту "Кавказ"(t.me/GeneralStaffZSU)

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, у Краснодарському краї безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ".

Однак раніше повідомлялося, що під час удару, ймовірно, був уражений залізничний пором "Конро Трейдер".

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