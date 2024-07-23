Силы обороны существенно повредили российский паром в порту "Кавказ", - Генштаб

"Сегодня группировки сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

К тому же "Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе.

Фото: Силы обороны повредили российский паром "Славянин" в порту "Кавказ"(t.me/GeneralStaffZSU)