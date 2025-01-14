Сили оборони стримують наступ біля Покровська та не допускають погіршення позицій, - ОСУВ "Хортиця"

Російська армія намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ на Покровському напрямку. Сили оборони протистоять окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, протягом минулої доби основні атакувальні зусилля противника були зосереджені на Покровському напрямку. Переважно без застосування бронетехніки, ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Баранівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Ясенове, Слов’янка, Петропавлівка, Дачне, Курахове та Янтарне.

Наразі тривають бої в Лисівці, Нововасилівці та Шевченко. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Ситуація на інших напрямках

Штурмові групи противника атакували наші позиції у Вовчанську - на Харківському напрямку, та в районах Загризового, Зеленого Гаю та Дворічної - на Куп’янському напрямку. Атаки відбито, противник зазнав втрат, відійшов.

На Лиманському напрямку противник штурмував наші укріплення в районах Копанок, Новосергіївки, Тернів та в Макіївці. Успіху не мав.

На Сіверському напрямку ворожі штурмові групи безуспішно намагалися атакувати позиції сил оборони в Білогорівці. Для переміщення особового складу з метою проведення наступальних дій ворог застосовував мотоцикли. Противника було знищено на підході до рубежу висування.

На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок, Дилііївки та в Торецьку. Деякі наші позиції внаслідок штурмових дій та вогневого впливу були зруйновані. Тривають заходи з локалізації та знищення залишків штурмових груп противника.

На Новопавлівському напрямку наші воїни протистоять атакам противника в районах населених пунктів Улакли, Новий Комар, Нескучне та Времівка. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Ситуація на Покровському напрямку

Російська армія продовжує зосереджувати сили для атак на Покровському напрямку. На цій ділянці окупанти зосередили велику кількість своїх солдатів.

Як розповідав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, ворог хоче взяти місто "в кліщі", але йому це не вдається.