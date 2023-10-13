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Сили оборони розповіли про втрати окупантів на півдні України

Україна, П'ятниця 13 жовтня 2023 17:59
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Сили оборони розповіли про втрати окупантів на півдні України Фото Сили оборони розповіли про втрати окупантів на півдні України (facebook.com easternforcе)
Автор: Каріна Левицька

На півдні України військові ЗСУ продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці. Минулої доби на цьому відрізку фронту бійці ЗСУ ліквідували понад 20 ворожих солдатів, а також 24 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як повідомили військові, наші захисники на південному фронті продовжують виконання вогневих завдань.

За минулу добу ворогові завдано таких втрат:

  • 21 окупант;
  • 1 самохідна артилерійська установка “Мста-С”;
  • 2 гармати;
  • 1 комплект антенного поля радіотехнічних засобів;
  • 15 одиниць автобронетехніки;
  • 2 човни;
  • 2 польові пункти боєпостачання;
  • та пункт управління БпЛА “ZALA”.

Наступ ЗСУ

Нагадаємо, сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 - по пунктах управління та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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