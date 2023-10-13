Сили оборони розповіли про втрати окупантів на півдні України

На півдні України військові ЗСУ продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці. Минулої доби на цьому відрізку фронту бійці ЗСУ ліквідували понад 20 ворожих солдатів, а також 24 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як повідомили військові, наші захисники на південному фронті продовжують виконання вогневих завдань.

За минулу добу ворогові завдано таких втрат:

21 окупант;

1 самохідна артилерійська установка “Мста-С”;

2 гармати;

1 комплект антенного поля радіотехнічних засобів;

15 одиниць автобронетехніки;

2 човни;

2 польові пункти боєпостачання;

та пункт управління БпЛА “ZALA”.

Наступ ЗСУ

Нагадаємо, сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 - по пунктах управління та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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