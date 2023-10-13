Силы обороны рассказали о потерях оккупантов на юге Украины

На юге Украины военные ВСУ продолжают наносить российским оккупантам потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки на этом отрезке фронта бойцы ВСУ ликвидировали более 20 вражеских солдат, а также 24 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Как сообщили военные, наши защитники на южном фронте продолжают выполнение огневых задач.

За минувшие сутки врагу нанесены такие потери:

21 оккупант;

1 самоходная артиллерийская установка "Мста-С";

2 пушки;

1 комплект антенного поля радиотехнических средств;

15 единиц автобронетехники;

2 лодки;

2 полевых пункта боеснабжения;

и пункт управления БпЛА "ZALA".

Наступление ВСУ

Напомним, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 - по пунктам управления и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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