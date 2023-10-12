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Силы обороны рассказали о потерях оккупантов на юге Украины

Четверг 12 октября 2023 10:14
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Силы обороны рассказали о потерях оккупантов на юге Украины Фото: Силы обороны юга Украины продолжают наносить потери войскам РФ (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

На юге Украины военные ВСУ продолжают наносить российским оккупантам потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки на этом отрезке фронта бойцы ВСУ ликвидировали более 30 вражеских солдат, а также 9 единиц техники, включая БПЛА и артустановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Как проинформировали военные, наши защитники на южном фронте продолжают выполнение огневых задач.

За минувшие сутки врагу нанесены такие потери:

  • 33 оккупанта;
  • 1 самоходный миномет "Тюльпан";
  • 3 пушки;
  • 1 дрон-камикадзе необозначенного типа;
  • 4 единицы автомобильной техники.

Кроме того, военные ВСУ уничтожили еще один полевой пункт боеснабжения российских захватчиков.

Потери росармии в Украине

Как свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на сегодняшнее утро, 12 октября, потери российских оккупантов в полномасштабной войне против Украины за сутки составили еще 990 солдат, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 284 890 военных.

Также Силы обороны Украины в сутки уничтожили 118 единиц танков, ББМ и артсистем.

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