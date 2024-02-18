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Сили оборони розгромили наступ росіян на Запорізькому напрямку, показали відео

Неділя 18 лютого 2024 09:01
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Сили оборони розгромили наступ росіян на Запорізькому напрямку, показали відео Фото: Сили оборони розгромили наступ росіян на Запорізькому напрямку, показали відео (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 17 лютого, українські військові розгромили спробу наступу російських окупантів на Запорізькому напрямку. Було ліквідовано близько 70 терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування Захід.

Під час спроби наступу ворог втратив:

  • 18 одиниць техніки, серед якої 3 танки;
  • близько 70 одиниць особового складу;

Ще близько 80 окупантів отримали поранення.

Після невдалого наступу ворог відійшов на попередні позиції.

"В наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника. Працюємо! Нищимо ворога", - пише командування.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 17 лютого, ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших воїнів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На днях начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону розповідав про те, що росіяни стягнули на Оріхівський напрямок в Запорізькій області угрупування більше, ніж яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку.

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