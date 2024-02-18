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Силы обороны разгромили наступление россиян на Запорожском направлении, показали видео

Воскресенье 18 февраля 2024 09:01
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Силы обороны разгромили наступление россиян на Запорожском направлении, показали видео Фото: Силы обороны разгромили наступление россиян на Запорожском направлении, показали видео (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 17 февраля, украинские военные разгромили попытку наступления российских оккупантов на Запорожском направлении. Было ликвидировано около 70 террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования Запад.

При попытке наступления враг потерял:

  • 18 единиц техники, среди которой 3 танка;
  • около 70 единиц личного состава;

Еще около 80 оккупантов получили ранения.

После неудачного наступления враг отошел на прежние позиции.

"В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника. Работаем! Уничтожаем врага", - пишет командование.

Какая ситуация в Запорожском направлении

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 17 февраля, враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших воинов западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На днях начальник отдела связей с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона рассказывал о том, что россияне стянули на Ореховское направление в Запорожской области группировку больше, чем которая сейчас задействована на Авдеевском направлении.

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