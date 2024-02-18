Силы обороны разгромили наступление россиян на Запорожском направлении, показали видео

Вчера, 17 февраля, украинские военные разгромили попытку наступления российских оккупантов на Запорожском направлении. Было ликвидировано около 70 террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования Запад.

При попытке наступления враг потерял:

18 единиц техники, среди которой 3 танка;

около 70 единиц личного состава;

Еще около 80 оккупантов получили ранения.

После неудачного наступления враг отошел на прежние позиции.

"В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника. Работаем! Уничтожаем врага", - пишет командование.

Какая ситуация в Запорожском направлении

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 17 февраля, враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших воинов западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На днях начальник отдела связей с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона рассказывал о том, что россияне стянули на Ореховское направление в Запорожской области группировку больше, чем которая сейчас задействована на Авдеевском направлении.