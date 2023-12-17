Сили оборони півдня розкрили втрати ворога за вчора: понад 30 одиниць техніки й багато окупантів

"Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань", - наголосили військові.

За їх даними, за минулу добу ворогу завдано наступних втрат:

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

12 гармат, в т. ч. самохідну "Гіацинт";

1 міномет;

1 човен;

1 станція радіоелектронної боротьби;

1 командно-штабна машина "АПЕ- 5";

14 одиниць авто-бронетехніки.

Крім втрат в техніці ворог також зазнав збитків серед живої сили. За вчора українські військові ліквідували 79 окупантів.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні й за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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