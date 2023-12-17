Силы обороны юга раскрыли потери врага за вчера: более 30 единиц техники и много оккупантов

Военные Вооруженных сил Украины продолжают отбивать врага по всей территории Украины. На юге за вчера было ликвидировано почти 80 оккупантов и уничтожено более 30 единиц техники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач", - отметили военные.
По их данным, за минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:
Кроме потерь в технике враг также понес убытки среди живой силы. За вчера украинские военные ликвидировали 79 оккупантов.
Сейчас украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.
Недавно стало известно, что украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.
Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.