Силы обороны юга раскрыли потери врага за вчера: более 30 единиц техники и много оккупантов

"Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач", - отметили военные.

По их данным, за минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:

2 реактивные системы залпового огня "Град";

12 орудий, в т. ч. самоходную "Гиацинт";

1 миномет;

1 лодка;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

1 командно-штабная машина "АПЕ-5";

14 единиц авто-бронетехники.

Кроме потерь в технике враг также понес убытки среди живой силы. За вчера украинские военные ликвидировали 79 оккупантов.

Ситуация на фронте

Сейчас украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.

Недавно стало известно, что украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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