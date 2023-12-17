Сили оборони півдня розкрили втрати ворога за вчора: понад 30 одиниць техніки й багато окупантів

Військові Збройних сил України продовжують відбивати ворога по всій території України. На півдні за вчора було ліквідовано майже 80 окупантів та знищено понад 30 одиниць техніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань", - наголосили військові.

За їх даними, за минулу добу ворогу завдано наступних втрат:

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

12 гармат, в т. ч. самохідну "Гіацинт";

1 міномет;

1 човен;

1 станція радіоелектронної боротьби;

1 командно-штабна машина "АПЕ- 5";

14 одиниць авто-бронетехніки.

Крім втрат в техніці ворог також зазнав збитків серед живої сили. За вчора українські військові ліквідували 79 окупантів.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні й за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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