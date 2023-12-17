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Силы обороны юга раскрыли потери врага за вчера: более 30 единиц техники и много оккупантов

Украина, Воскресенье 17 декабря 2023 16:11
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Силы обороны юга раскрыли потери врага за вчера: более 30 единиц техники и много оккупантов Фото: Силы обороны юга раскрыли потери врага (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины продолжают отбивать врага по всей территории Украины. На юге за вчера было ликвидировано почти 80 оккупантов и уничтожено более 30 единиц техники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач", - отметили военные.

По их данным, за минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:

  • 2 реактивные системы залпового огня "Град";
  • 12 орудий, в т. ч. самоходную "Гиацинт";
  • 1 миномет;
  • 1 лодка;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 1 командно-штабная машина "АПЕ-5";
  • 14 единиц авто-бронетехники.

Кроме потерь в технике враг также понес убытки среди живой силы. За вчера украинские военные ликвидировали 79 оккупантов.

Ситуация на фронте

Сейчас украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.

Недавно стало известно, что украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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