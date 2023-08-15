UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили оборони півдня показали відео роботи HIMARS по позиціях окупантів

Фото: Сили оборони півдня показали відео роботи HIMARS по позиціях окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військовослужбовці продовжують знищувати ворога вздовж всієї лінії фронту. За допомогою HIMARS вдалоь ліквідувати багато позицій росіян.

Відео знищення окупантів показали Сили оборони півдня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

На опублікованому відео показано кадри вдалої роботи Збройних сил по позиціях окупантів, їх точках спостережння та складах з боєприпасами.

"Легендарний mr. Himars в дії: Сили оборони півдня України продовжують вогняне полювання, розбиваючи ворогів на крихти", - написано під відео.

Всього було знищено три пускові установки, цистерну з паливом та пошкоджено дві радіолокаційні станції противника. 

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 15 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 29 артсистем, 16 ББМ та 7 танків ворога.

Зокрема, за минулу добу українські військові знешкодили понад дві сотні російських окупантів та знищили чотири склади боєприпасів на Таврійському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ