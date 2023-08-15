Сили оборони півдня показали відео роботи HIMARS по позиціях окупантів

На опублікованому відео показано кадри вдалої роботи Збройних сил по позиціях окупантів, їх точках спостережння та складах з боєприпасами.

"Легендарний mr. Himars в дії: Сили оборони півдня України продовжують вогняне полювання, розбиваючи ворогів на крихти", - написано під відео.

Всього було знищено три пускові установки, цистерну з паливом та пошкоджено дві радіолокаційні станції противника.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 15 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 29 артсистем, 16 ББМ та 7 танків ворога.

Зокрема, за минулу добу українські військові знешкодили понад дві сотні російських окупантів та знищили чотири склади боєприпасів на Таврійському напрямку.

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