Сили оборони Півдня показали філігранне знищення ворожого бліндажу FPV-дроном

Українські військові продовжують вдало ліквідувати позиції росіян вздовж всієї лінії фронту. Цього разу FPV-дроном було знищено ворожий бліндаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

На відео показано, що українські військові вистежують ворожі позиції. Зокрема, було виявлено бліндаж окупантів.

На відео видно, як оператор дрона влучно злітає над бліндажем, а потім влучно попадає у нього. Водночас на відео чути, як побратими хвалять військового за влучність.

Нагадаємо, протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 125 бойових зіткнень. Противник використовував для ударів дрони, артилерію та авіацію.