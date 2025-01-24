Силы обороны Юга показали филигранное уничтожение вражеского блиндажа FPV-дроном

Украинские военные продолжают удачно ликвидировать позиции россиян вдоль всей линии фронта. На этот раз FPV-дроном был уничтожен вражеский блиндаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

На видео показано, что украинские военные выслеживают вражеские позиции. В частности, был обнаружен блиндаж оккупантов.

На видео видно, как оператор дрона точно взлетает над блиндажем, а затем точно попадает в него. В то же время на видео слышно, как собратья хвалят военного за меткость.

Напомним, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 125 боевых столкновений. Противник использовал для ударов дроны, артиллерию и авиацию.