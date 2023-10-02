UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили оборони отримали вже 230 авто за сприяння Favbet Foundation

Фото: Сили оборони отримали вже 230 авто за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям Збройних сил України повнопривідний автомобіль Volkswagen Bora.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль передано в розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує завдання в районі міста Часів Яр на Донеччині.

Всього від початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили та інші Сили оборони України отримали вже 230 автомобілів за сприяння Favbet Foundation. Переважно це повнопривідні позашляховики, які підвищують мобільність українських захисників та допомагають їм ефективно вирішувати бойові завдання по всій лінії фронту.

"Автомобіль - це розхідний матеріал на війні, особливо в умовах конфлікту такої високої інтенсивності. Доволі часто наявність справного авто у наших військових може мати вирішальне значення для збереження їх життів та здоров’я. Ми продовжуємо працювати над поставкою автомобілів до ЗСУ, і позначка у 230 авто - точно не кінець", - наголосив віцепрезидент фонду Ігор Сірук.

Нагадаємо, до числа 230 авто також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот «Армії дронів».

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
волонтериЗбройні сили України