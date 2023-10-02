RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Фото: Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных сил Украины полноприводный автомобиль Volkswagen Bora.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль передан в распоряжение подразделения ВСУ, выполняющего задачи в районе города Часов Яр в Донецкой области.

Всего с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы и другие Силы обороны Украины получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation. Преимущественно это полноприводные внедорожники, повышающие мобильность украинских защитников и помогающие им эффективно решать боевые задачи по всей линии фронта.

"Автомобиль - это расходный материал на войне, особенно в условиях конфликта такой высокой интенсивности. Довольно часто наличие исправного автомобиля у наших военных может иметь решающее значение для сохранения их жизней и здоровья. Мы продолжаем работать над поставкой автомобилей для ВСУ, и отметка в 230 автомобилей - точно не конец", - отметил вице-президент фонда Игорь Сирук.

Напомним, в число 230 автомобилей также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтериВооруженные силы Украины