Сили оборони отримали усі 10 000 FPV-дронів з операції "Єдність": хто донатив найбільше

Зокрема, дрони отримали підрозділи морської піхоти, сухопутних та десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та тероборони, бригади Нацгвардії "Хартія" і "Азов", підрозділи Нацполіції, а також воїни ЦСО "А" Служби безпеки України.

Збір коштів в рамках операції "Єдність" стартував в серпні. Його організували UNITED24 разом з фондом "Повернись живим" і monobank.

Одним з найбільших корпоративних донатів внесла компанія Favbet - 10 млн грн.

В грудні 2023 року стартував новий збір в рамках операції "Єдність-2: Новорічний салют". Цього разу Favbet також вніс один з найбільших донатів 10 млн грн.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ й інші Сили оборони отримали за сприяння благодійного фонду також уже понад 250 авто. В тому числі ударні роти "Армії дронів" отримали 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 190 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.