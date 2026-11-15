Сили оборони за ніч уразили одразу три великі підприємства російського ВПК

Однією з цілей стало ПАТ "Нижнєкамськнефтехім" - один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та важливий виробничий майданчик холдингу "Сибур". Після вибухів на території підприємства спалахнула пожежа.

Завод виготовляє синтетичні каучуки, зокрема поліізопреновий і бутиловий, а також пластики. Ця продукція має важливе значення не лише для цивільної промисловості. Її використовують, зокрема, для виробництва шин військових вантажівок, бронетехніки й літаків, ущільнювачів, шлангів та інших гумотехнічних деталей.

Крім того, окремі види синтетичного каучуку застосовують як зв'язувальний компонент у твердому ракетному паливі. Його використовують, зокрема, у ракетах "Іскандер". Таким чином, продукція підприємства потрібна різним галузям російського військово-промислового комплексу.

Ще одним ураженим об'єктом у Нижньокамську стала єдина установка первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-7 на нафтопереробному заводі "ТАІФ-НК". Це великий нафтопереробний комплекс із глибиною переробки понад 95%.

Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. Його продукцію використовують для виробництва масового пального, а також як сировину для нафтохімічної промисловості та військових потреб. На території НПЗ також зафіксували пожежу.

Масштаби пошкоджень на обох підприємствах у Татарстані наразі уточнюються.

Крім того, цієї ж доби Сили оборони уразили АТ "Моноліт" у місті Трубчевськ Брянської області. Підприємство спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів. Також там виготовляють запасні частини та компоненти, а серед напрямів роботи є металообробка.

"Кожен простій таких заводів - це менше шин для техніки, що везе на фронт боєприпаси, менше гумових деталей для бронетехніки й авіації, менше сировини для ракетної промисловості і менше пального для армії РФ", - підсумували у Генштабі.

