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Сили оборони назвали кількість "Калібрів" РФ в морі і заперечили чутки

Фото: в Чорному морі продовжують бойове чергування 2 надводних ракетоносії (youtube)
Автор: Каріна Левицька

Сили оборони півдня спростували заяви про 24 "Калібри", що нібито перебувають в Чорному морі. Насправді ракет менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

За даними військових, в Чорному морі продовжують бойове чергування 2 надводних ракетоносії із сумарним залпом до 16 ракет типу "Калібр".

"Деякі джерела повідомляють про 3 ракетоносії та 24 "Калібри". Це не відповідає дійсності та створює додаткове напруження", - додали вони.

Росія окупувала море

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілей. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ. Зі східного узбережжя окупанти часто випускають по Україні дрони-камікадзе.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою.

Проте останніми днями російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Вчора з порту Чорноморськ вийшло друге цивільне судно з українським зерном.

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Війна Росії проти України