Сили оборони контролюють більшість островів в районі Херсону, - Волошин

За його словами, росіяни продовжують спроби взяти під контроль ці острови. Також однією з цілей росіян є захоплення плацдарму на правому березі й звідти загрожувати населеним пунктам Херсонської області.

"Противник щодня проводить штурмові дії, намагається навіть висадитися, форсувати, проводить розслідувально-пошукові дії для того, щоб виявити слабкі сторони нашої оборони, вогневі засоби й для того, щоб підготувати плацдарми, будувати умови для проведення форсувальних дій, штурмових дій", - заявив Волошин.

Ситуація на півдні України

Нещодавно ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакують по всій лінії фронту на півдні України, однак великого скупчення сил для масштабного наступу не зафіксовано.

Найбільш напружені ділянки – від Приютного до Великої Новосілки, поблизу Оріхова, Гуляйполя, а також уздовж узбережжя Дніпра в районах Херсона, Нікополя та Марганця. Ворог обстрілює ці території й перекидає штурмові групи до позицій поблизу Роботиного.