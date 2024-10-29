UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Сили оборони контролюють більшість островів в районі Херсону, - Волошин

Ілюстративне фото: Сили оборони контролюють більшість островів в районі Херсону (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України контролюють більшість островів в районі Херсона. Однак росіяни щодня намагаються висадитися та захопити плацдарм на правому березі Дніпра.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни продовжують спроби взяти під контроль ці острови. Також однією з цілей росіян є захоплення плацдарму на правому березі й звідти загрожувати населеним пунктам Херсонської області.

"Противник щодня проводить штурмові дії, намагається навіть висадитися, форсувати,  проводить розслідувально-пошукові дії для того, щоб виявити слабкі сторони нашої оборони, вогневі засоби й для того, щоб підготувати плацдарми, будувати умови для проведення форсувальних дій, штурмових дій", - заявив Волошин. 

Ситуація на півдні України

Нещодавно ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакують по всій лінії фронту на півдні України, однак великого скупчення сил для масштабного наступу не зафіксовано.

Найбільш напружені ділянки – від Приютного до Великої Новосілки, поблизу Оріхова, Гуляйполя, а також уздовж узбережжя Дніпра в районах Херсона, Нікополя та Марганця. Ворог обстрілює ці території й перекидає штурмові групи до позицій поблизу Роботиного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в Україні