Силы обороны контролируют большинство островов в районе Херсона, - Волошин

Силы обороны Украины контролируют большинство островов в районе Херсона. Однако россияне каждый день пытаются высадиться и захватить плацдарм на правом берегу Днепра.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
По его словам, россияне продолжают попытки взять под контроль эти острова. Также одной из целей россиян является захват плацдарма на правом берегу и угрожать оттуда населенным пунктам Херсонской области.
"Противник ежедневно проводит штурмовые действия, пытается даже высадиться, форсировать, проводит расследовательно-поисковые действия для того, чтобы выявить слабые стороны нашей обороны, огневые средства и для того, чтобы подготовить плацдармы, строить условия для проведения форсирующих действий, штурмовых действий", - заявил Волошин.
Недавно ВСУ сообщили, что российские кафиры атакуют по всей линии фронта на юге Украины, однако большого скопления сил для масштабного наступления не зафиксировано.
Наиболее напряженные участки – от Приютного до Великой Новоселки, вблизи Орехова, Гуляйполя, а также вдоль побережья Днепра в районах Херсона, Никополя и Марганца. Враг обстреливает эти территории и опрокидывает штурмовые группы к позициям вблизи Роботиного.
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