Сили оборони за день знищили три човни росіян на півдні України

Українські військові знищили на півдні три човни російських окупантів. Це сталося протягом доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука у Facebook.
"Наша традиційна рубрика "скільки вчора втопили човнів" цього разу знову зупиняється на цифрі 3", - зазначив він.
Також, за словами Плетенчука, Сили оборони України знищили 11 гармат росіян на півдні України.
Додамо, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже понад 529 тисяч солдатів та тисячі одиниць техніки. За останню добу ЗСУ ліквідували 1130 окупантів.
Зокрема, ворог з лютого 2024 року втратив 28 військових кораблів та один підводний човен. У цю статистику не включають малі човни, які використовують росіяни.
Нагадаємо, що останнім часом ситуація на фронті загострилася, але українські війська контролюють обстановку. На півночі Харківської області Силам оборони вдалося зупинити наступ російських військ. Найважча ситуація на Покровську напрямку, там відбувається найбільше атак ворога.
Українські захисники також продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області у районі населеного пункту Кринки.
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