Сили оборони за день знищили три човни росіян на півдні України

"Наша традиційна рубрика "скільки вчора втопили човнів" цього разу знову зупиняється на цифрі 3", - зазначив він.

Також, за словами Плетенчука, Сили оборони України знищили 11 гармат росіян на півдні України.

Додамо, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже понад 529 тисяч солдатів та тисячі одиниць техніки. За останню добу ЗСУ ліквідували 1130 окупантів.

Зокрема, ворог з лютого 2024 року втратив 28 військових кораблів та один підводний човен. У цю статистику не включають малі човни, які використовують росіяни.