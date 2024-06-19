Силы обороны за день уничтожили три лодки россиян на юге Украины

Украинские военные уничтожили на юге три лодки российских оккупантов. Это произошло в течение суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в Facebook.
"Наша традиционная рубрика "сколько вчера потопили лодок" на этот раз снова останавливается на цифре 3", - отметил он.
Также, по словам Плетенчука, Силы обороны Украины уничтожили 11 пушек россиян на юге Украины.
Добавим, что, по данным Генерального штаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже более 529 тысяч солдат и тысяч единиц техники. За последние сутки ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов.
В частности, враг с февраля 2024 года потерял 28 военных кораблей и одну подлодку. В эту статистику не включают малые лодки, которые используют россияне.
Напомним, что в последнее время ситуация на фронте обострилась, но украинские войска контролируют обстановку. На севере Харьковской области Силам обороны удалось остановить наступление российских войск. Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении, там происходит больше атак врага.
Украинские защитники также продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области в районе населенного пункта Крынки.
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