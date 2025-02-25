UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Сили безпілотних систем знищили російську ППО "Стріла-10М4" у Луганській області

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сили безпілотних систем продовжують полювання на російську техніку. Цього разу було знищено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10М4".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.

Як зазначили військові, ворожу техніку знищили оператори 412-го полку "NEMESIS". Зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10М4" - це одна з найсучасніших модифікацій радянського ЗРК "Стріла-10".

Зазначається, що ця система здатна вражати цілі на відстані до 5 кілометрів і на висоті від 10 метрів. Її завданням було прикривати підрозділи окупантів, передусім від українських дронів. Однак наші оператори вкотре продемонстрували, хто справжній господар у небі.

Що відомо про ЗРК "Стріла-10"

ЗРК "Стріла-10" - радянський самохідний комплекс ППО ближнього радіусу дії, створений у 1970-х як заміна "Стріли-1". Оснований на гусеничній платформі МТ-ЛБ, він мобільний і підтримує бронетанкові підрозділи.

Озброєний 4-6 ракетами 9М37 з інфрачервоною або фотоконтрастною головкою самонаведення, здатний вражати повітряні цілі на відстані до 5 км. Комплекс діє в умовах радіоелектронного придушення, хоча залежить від погодних умов. Використовувався в Афганістані, Сирії, Україні, досі перебуває на озброєнні РФ і модернізується.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, два засоби ППО, 122 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 138 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніППОЛуганськ