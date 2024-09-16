Сили безпілотних систем включили до ЗСУ: Зеленський підписав закон

"Президент підписав законопроект №11507, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури - Сил безпілотних систем", - повідомив Железняк.

Зазначається, що проект закону розроблено з метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.

Реалізація проекту Закону буде здійснена в межах коштів Державного бюджету України, передбачених Міністерству оборони України на відповідний рік.