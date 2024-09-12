UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили безпілотних систем показали відео знищення новітньої системи мінування РФ біля річки Сейм

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили систему мінування "Землеробство" біля річки Сейм (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові знищили російську новітню систему дистанційного мінування "Землеробство". Це сталось біля річки Сейм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.

Як розповіли у відомстві, операцію проводили оператори 413 окремого батальйону БпС "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль". 

Знищення російської техніки відбулося в районі понтонної переправи противника на річці Сейм знищили рідкісну новітню систему дистанційного мінування "Землеробство".

Російська система дистанційного мінування "Землеробство" (рос. "Земледелие") - це система для автоматичного дистанційного мінування територій. Вона може встановлювати великі мінні поля на відстані за допомогою реактивних снарядів, що містять міни різних типів (протипіхотні, протитанкові). Система працює на базі реактивних установок і може бути інтегрована з іншими артилерійськими системами.

"Землеробство" дозволяє мінувати ділянки в режимі реального часу на значних відстанях, що робить її ефективним засобом для уповільнення або блокування наступальних дій противника

Наступ ЗСУ у Курській області

Понад місяць українські військові проводять наступальну операцію у Курській області. за цей період вони взяли під свій контроль близько 100 населених пунктів та захопити в полон близько 600 окупантів.

Нещодавно кілька підрозділів ССО у Курській області показали, як завдають ударів по російській логістиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні