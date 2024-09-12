Силы беспилотных систем показали видео уничтожение новейшей системы минирования РФ у реки Сейм

Как рассказали в ведомстве, операцию проводили операторы 413 отдельного батальона БПС "Рейд" СБС во взаимодействии со сводным отрядом БПС 78 ОДШП "Джмиль".

Уничтожение российской техники произошло в районе понтонной переправы противника на реке Сейм уничтожили редкую новейшую систему дистанционного минирования "Земледелие".

Российская система дистанционного минирования "Земледелие" - это система для автоматического дистанционного минирования территорий. Она может устанавливать большие минные поля на расстоянии посредством реактивных снарядов, содержащих мины разных типов (противопехотные, противотанковые). Система работает на основе реактивных установок и может быть интегрирована с другими артиллерийскими системами.

"Земледелие" позволяет минировать участки в режиме реального времени на значительных расстояниях, что делает его эффективным средством для замедления или блокирования наступательных действий противника

Наступление ВСУ в Курской области

Более месяца украинские военные проводят наступательную операцию в Курской области. за этот период они взяли под свой контроль около 100 населенных пунктов и захватили в плен около 600 окупантов.

Недавно несколько подразделений ССО в Курской области показали, как наносят удары по российской логистике.

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