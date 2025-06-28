В силах відстояти те, у що віримо: Зеленський привітав українців з Днем конституції

Ми відзначаємо сьогодні День Конституції України – нашої держави, нашого народу. Перше слово її першої статті – "Україна". І це відображає нашу головну мету: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок. Місія кожного й кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну вже не уявити", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна – це держава мільйонів людей. Але мільйони для нас ніколи не були та не будуть просто людською масою. Це нація, що складається з громадян, які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть. І саме завдяки цьому Україна є.

"Україна – це мільйони імен, якими ми пишаємося. Україна – це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом – Україна", - додав він.

Президент України також підкреслив, що суспільний договір між усіма українцями полягає в тому, що Україна понад усе, українці – наша незалежність, наші права, наші мрії – усього народу – понад усе.

"І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно. Бо це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях. Про всіх нас із вами. Про громадян, які наповнюють життям Україну", - додав він.