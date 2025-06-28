В силах отстоять то, во что верим: Зеленский поздравил украинцев с Днем конституции

Мы отмечаем сегодня День Конституции Украины - нашего государства, нашего народа. Первое слово ее первой статьи - "Украина". И это отражает нашу главную цель: Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле. И это одновременно наша цель и общий долг. Миссия каждого и каждой, для кого Украина действительно на первом месте, кто не представляет своей жизни без Украины и без кого Украину уже не представить", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина - это государство миллионов людей. Но миллионы для нас никогда не были и не будут просто человеческой массой. Это нация, состоящая из граждан, которые в силах отстоять то, во что верят, и то, к чему стремятся. И именно благодаря этому Украина есть.

"Украина - это миллионы имен, которыми мы гордимся. Украина - это выбор, который ежедневно делают наши люди. Это миллионы действий и подвигов, которые все вместе - Украина", - добавил он.

Президент Украины также подчеркнул, что общественный договор между всеми украинцами заключается в том, что Украина превыше всего, украинцы - наша независимость, наши права, наши мечты - всего народа - превыше всего.

"И когда мы говорим об этом, слова звучат сильно. Потому что это слова не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах, о конкретном пройденном пути. Обо всех нас с вами. О гражданах, которые наполняют жизнью Украину", - добавил он.