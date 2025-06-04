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У Силах оборони назвали найгарячішу точку фронту на Півдні

Фото: Російська армія наступає на південному фронті (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія намагається прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької області. Це найгарячіше місце.

Про це заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Запорізький напрямок розділяється на три піднапрямки: Оріхівський, Гуляйпільський та Новопавлівський", - сказав він.

За його словами, найбільш активний - Новопавлівський. Там за минулу добу зафіксовано більше 30 бойових зіткнень.

"Противник намагається прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької області. Йому там залишилося не дуже далеко. Десь півтора десятка кілометрів", - розповів Волошин.

Спікер Сил оборони Півдня сказав, що противник намагається взяти під контроль такі населені пункти: Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Новосілка, Богатир.

"Це, скажімо, найнебезпечніше місце на Півдні України", - повідомив Волошин.

 

Літній наступ

Джерела РБК-Україна в Силах оборони стверджують у російської армії недостатньо сил для того, щоб рухатися скрізь і відразу.

Під час літньо-осінньої кампанії пріоритети противника на фронті будуть виглядати так:

Перше - це просування в Донецькій області, де головні бої будуть йти в районах Покровська, Торецька, Часового Яру і Костянтинівки.

І друге - це просування в українському прикордонні, зокрема в Сумській і Харківській областях.

Джерела уточнюють, що в разі успіхів на пріоритетних для себе напрямках окупаційна армія може розгорнути наступи і в Запорізькій, і в Херсонських областях.

Раніше спікер Сил оборони Півдня повідомляв, що росіяни використовують мотоцикли, баггі та квадроцикли, щоб якнайшвидше дістатися до українських траншей, укріплень і ліній оборони.

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