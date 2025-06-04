У Силах оборони назвали найгарячішу точку фронту на Півдні
Російська армія намагається прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької області. Це найгарячіше місце.
Про це заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Запорізький напрямок розділяється на три піднапрямки: Оріхівський, Гуляйпільський та Новопавлівський", - сказав він.
За його словами, найбільш активний - Новопавлівський. Там за минулу добу зафіксовано більше 30 бойових зіткнень.
"Противник намагається прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької області. Йому там залишилося не дуже далеко. Десь півтора десятка кілометрів", - розповів Волошин.
Спікер Сил оборони Півдня сказав, що противник намагається взяти під контроль такі населені пункти: Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Новосілка, Богатир.
"Це, скажімо, найнебезпечніше місце на Півдні України", - повідомив Волошин.
Літній наступ
Джерела РБК-Україна в Силах оборони стверджують у російської армії недостатньо сил для того, щоб рухатися скрізь і відразу.
Під час літньо-осінньої кампанії пріоритети противника на фронті будуть виглядати так:
Перше - це просування в Донецькій області, де головні бої будуть йти в районах Покровська, Торецька, Часового Яру і Костянтинівки.
І друге - це просування в українському прикордонні, зокрема в Сумській і Харківській областях.
Джерела уточнюють, що в разі успіхів на пріоритетних для себе напрямках окупаційна армія може розгорнути наступи і в Запорізькій, і в Херсонських областях.
Раніше спікер Сил оборони Півдня повідомляв, що росіяни використовують мотоцикли, баггі та квадроцикли, щоб якнайшвидше дістатися до українських траншей, укріплень і ліній оборони.
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